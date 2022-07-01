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Разведывали позиции ВСУ и призвали украинцев поддержать оккупантов: в Киеве задержали агентов гру рф

Разведывали позиции ВСУ и призвали украинцев поддержать оккупантов: в Киеве задержали агентов гру рф

Киев • УНН

 • 83661 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве обезвредили агентурную группу главного управления генштаба вооруженных сил рф (гру), которая собирала разведданные по обороне украинской столицы. В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов, передает УНН.

Цитата

"По данным СБ, враждебная группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Он состоял в оккупационной группировке россии на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов. При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "мдб лнр" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали заранее отработанные каналы закрытой связи", - говорится в сообщении.

Детали 

Агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной агрессии рф. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.

Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Также собирали персональные данные нынешних и бывших военных и правоохранителей. Еще один житель столицы, который оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги по поддержке оккупантов. Для разгона неприятельского контента администрировал специализированные интернет-платформы.

На этом "направлении" он действовал совместно с другим участником группы – основателем ІТ-компании из Гостомеля, занимавшегося подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления захватчиков.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружены пророссийская символика, средства связи и электронные носители информации с поличным.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Во время многоэтапной спецоперации Служба безопасности задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области.

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