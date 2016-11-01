Понад 20% киян оформили субсидії на оплату компослуг у цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У цьому році у столиці житловою субсидією користуються 214,022 домогосподарств, що становить 20,3% від загальної кількості сімей. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Наразі у столиці користуються житловою субсидією 214,022 тис. домогосподарств, що становить 20,3% від загальної кількості сімей в місті Києві та майже в 2 рази більше, ніж у 2015 році. Майже 100% домогосподарств, у яких закінчився термін дії житлової субсидії, у вересні 2016 року субсидія перепризначена на новий термін без залучення заявників”, — зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, для призначення субсидії необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення районної в Києві державної адміністрації два документи — заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Так, прийом громадян за спрощеним порядком здійснюється у 58 відділеннях. Крім того, подати документи можна поштою чи за допомогою Інтернет-ресурсів.