Более 20% киевлян оформили субсидии на оплату комуслуг в этом году

"Сейчас в столице пользуются жилищной субсидией 214,022 тыс. домохозяйств, что составляет 20,3% от общего количества семей в городе Киеве и почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. Почти 100% домохозяйств, у которых закончился срок действия жилищной субсидии, в сентябре 2016 г. субсидия назначена на новый срок без привлечения заявителей", - отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, для назначения субсидии необходимо подать в управление труда и социальной защиты населения районной в Киеве государственной администрации два документа - заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Так, прием граждан по упрощенному порядку осуществляется в 58 отделениях. Кроме того, подать документы можно по почте или с помощью Интернет-ресурсов.