Понад 2,5 млн українців отримали 6500 гривень від держави в рамках "єПідтримки"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Понад 2,5 мільйонів українців отримали 6500 гривень від держави в рамках програми “єПідтримка”. Про це інформує пресслужба “Дії”, пише УНН.
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Відтак, наразі у Дії перебуває 4 млн заявок на отримання коштів. Вже, 2,7 млн українців отримали гроші. Всього виплачено 17,9 млрд гривень.
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“Зарахування коштів продовжуються, а заявку на єПідтримку в Дії можна оформити до 31 березня включно. Якщо ви ФОП або найманий працівник зі сплаченим ЄСВ за 4-й квартал, не баріться — подавайтеся просто зараз”, - йдеться в повідомленні.
Області, де доступна послуга: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.
Додамо
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» всі кошти, необхідні для виплат пенсій за березень.