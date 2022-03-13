Заявку на отримання єПідтримки подали вже 2 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Вже 2 мільйони українців у яких війна забрала роботу подали заяву на отримання фінансової підтримки від держави. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє УНН.
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«Для працівників та фізичних осіб підприємців у Дії запрацювала оновлена програма єПідтримка. Кожен працівник або підприємець, у якого війна забрала роботу, може отримати 6,5 тис. грн. Заявку на отримання такої допомоги подали вже 2 млн українців. У нас достатньо коштів для виплати усім, хто цього потребує», — наголосив Денис Шмигаль.
Також прем’єр-міністр повідомив, що Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» всі кошти, необхідні для виплат пенсій за березень.
«Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії. Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався — через грошові перекази», — сказав глава Уряду.