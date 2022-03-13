Заявку на получение ЄПідтримки подали уже 2 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 Марта. УНН. Уже 2 миллиона украинцев у которых война забрала работу подали заявление на получение финансовой поддержки от государства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
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"Для работников и физических лиц предпринимателей в действии заработала обновленная программа поддержки. Каждый работник или предприниматель, у которого война забрала работу, может получить 6,5 тыс. грн. Заявку на получение такой помощи подали уже 2 млн украинцев. У нас достаточно средств для выплаты всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Также премьер-министр сообщил, что Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" все средства, необходимые для выплат пенсий за март.
"Минсоцполитики обеспечивает выплату всех назначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии. Заработали специальные механизмы получение пенсий и социальных пособий для тех, кто эвакуировался через денежные переводы", — сказал глава Правительства.