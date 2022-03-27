Более 2,5 млн украинцев получили 6500 гривен от государства в рамках "єПідтримки"

Детали

Следовательно, сейчас в действии находится 4 млн заявок на получение средств. Уже, 2,7 млн украинцев получили деньги. Всего выплачено 17,9 млрд гривен.

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“Зачисления средств продолжаются, а заявку на поддержку в Дии можно оформить до 31 марта включительно. Если вы ФЛП или наемный работник с уплаченным ЕСВ за 4-й квартал, не мешкайте — подавайтесь прямо сейчас”, - говорится в сообщении.

Области, где доступна услуга: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская области и город Киев.

Добавим

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" все средства, необходимые для выплат пенсий за март.