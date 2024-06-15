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Понад 2 000 українців подали заяви на вступ до армії у межах кампанії "Будь собою"

Понад 2 000 українців подали заяви на вступ до армії у межах кампанії "Будь собою"

Київ • УНН

 • 52831 перегляди

За три дні кампанії "Будь собою" 2420 громадян подали заявки на вступ до лав Збройних Сил України через портал army.gov.ua.

За три дні кампанії "Будь собою" понад 2000 громадян надіслали резюме, аби долучитися до Сил оборони України, йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

У період з 11 по 14 червня через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 нових відгуків від громадян

повідомили у Міноборони.

У відомстві розповіли, що за напрямками найбільше резюме отримали вакансії в підрозділах БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії).

Окрім того, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено чотири нові підрозділи.

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Доповнення

До Збройних сил України з березня почали набирати ще й за новим алгоритмом – через рекрутинг. Такий механізм, на відміну від мобілізації, дозволяє кандидатам потрапити – після співбесіди і тестів – до обраного підрозділу. Звичайна мобілізація через ТЦК не дає такої можливості, і часто майбутній підрозділ проходження служби, як і спеціальність, залишаються невідомими для рекрута.

Довідка

Міністерство оборони України запустило соціальну рекламну кампанію "Будь собою".

Ініціатива спрямована на залучення українців до лав Збройних Сил України, підкреслюючи важливість особистого внеску кожного громадянина у забезпечення національної безпеки та оборони країни.

Зокрема, у межах кампанії громадяни мають можливість приєднатися до ЗСУ, обравши вакансію на сайті army.gov.ua або відвідавши рекрутингові центри для отримання консультацій.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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