За три дня кампании "Будь собой" более 2000 граждан прислали резюме, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины, говорится в сообщении Министерства обороны, передает УНН.

Детали

В период с 11 по 14 июня через портал army.gov.ua в партнерстве с Lobby X поступило 2 420 новых отзывов от граждан сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что по направлениям больше всего резюме получили вакансии в подразделениях БПЛА (232 отзыва на 115 вакансий) и разведке (208 отзывов на 54 вакансии).

Кроме того, за этот период на портале было добавлено 115 новых вакансий и создано четыре новых подразделения.

Дополнение

В Вооруженные силы Украины с марта начали набирать еще и по новому алгоритму - через рекрутинг. Такой механизм, в отличие от мобилизации, позволяет кандидатам попасть - после собеседования и тестов - в выбранное подразделение. Обычная мобилизация через ТЦК не дает такой возможности, и часто будущее подразделение прохождения службы, как и специальность, остаются неизвестными для рекрута.

Справка

Министерство обороны Украины запустило социальную рекламную кампанию "Будь собой".

Инициатива направлена на привлечение украинцев в ряды Вооруженных Сил Украины, подчеркивая важность личного вклада каждого гражданина в обеспечение национальной безопасности и обороны страны.

В частности, в рамках кампании граждане имеют возможность присоединиться к ВСУ, выбрав вакансию на сайте army.gov.ua или посетив рекрутинговые центры для получения консультаций.

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