Понад 16 тисяч: Боррель розповів, скільки українських військових пройшли навчання в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Понад 16 тисяч українських військових уже пройшли навчання в ЄС. Про це повідомив Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель, передає УНН.
Він зазначив, що у контактній групі з питань оборони України оновив інформацію про військову підтримку ЄС.
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"Понад 16 тисяч українських військових уже пройшли навчання. Вже поставлено понад 600 мільйонів євро боєприпасів і ракет. Триває робота щодо спільних закупівель", - написав Боррель.
За його словами, ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб Україна переважала.
Раніше
Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель запевнив, що ЄС виконує свої зобов’язання щодо забезпечення України боєприпасами і розповів, що доставлено понад 66% від першого мільярда євро.
Нагадаємо
Кулеба розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.
Це сталося після появи повідомлень, що Франція та Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Компромісний текст угоди запропонувала Швеція, але його остаточно не узгодили.
Ідеться про план ЄС зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.
Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему - і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування - країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.