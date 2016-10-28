Понад 136 млн грн отримали військові за участь у бойових діях в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За участь у бойових діях в АТО українські військові отримали понад 136,5 мільйона гривень. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні українські військовослужбовці отримали 1 мільйон 120 тисяч гривень за знищену військову техніку противника, 6 мільйонів 165 тисяч гривень — за виконання бойових завдань у складі підрозділів і понад 136,5 мільйонів гривень — за безпосередню участь у бойових діях”, — сказав О.Чорнобай.