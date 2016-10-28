Более 136 млн грн получили военные за участие в боевых действиях в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За участие в боевых действиях в АТО украинские военные получили более 136,5 миллиона гривен. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день украинские военнослужащие получили 1,12 млн. гривен за уничтоженную военную технику противника, 6,165 млн. гривен - за выполнение боевых задач в составе подразделений и более 136,5 млн. гривен - за непосредственное участие в боевых действиях", - сказал А. Чорнобай.