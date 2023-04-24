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Понад 1200 мігрантів прибули на італійську Лампедузу за останню добу

Понад 1200 мігрантів прибули на італійську Лампедузу за останню добу

Київ • УНН

 • 341126 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Берегова охорона повідомила у понеділок, що понад 1200 мігрантів досягли італійського середземноморського острова Лампедуза лише за 24 години. Вночі у міжнародних водах неподалік острова затонув катер з мігрантами. Рибальський човен врятував 34 людини і виявив одне тіло. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Врятованих людей взяли на борт патрульного катера італійської берегової охорони та доставили на Лампедузу. За словами тих, що вижили, близько 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Другий човен затонув пізніше неподалік узбережжя Лампедузи. Повідомляється, що берегова охорона врятувала 42 особи, у тому числі п'ять жінок та троє неповнолітніх. Три людини зникли безвісти.

Врятовані люди з Беніну, Камеруну, Конго, Гвінеї, Малі, Сьєрра-Леоне та Південного Судану.

У третій аварії корабля всі були врятовані, але одне тіло було витягнуто з води. Екстрені служби продовжують пошуки всіх зниклих безвісти.

Мігрантів доставили до початкового приймального табору Лампедузи. Він вміщує близько 400 осіб, але переповнений через попередні прибуття.

Загалом із неділі на Лампедузу прибуло понад 1200 мігрантів на 35 човнах, повідомила берегова охорона.

Додамо

Лампедуза розташована між Сицилією та Північною Африкою, приблизно за 190 км від туніського прибережного міста Сфакс.

Під час небезпечних переходів до Італії іноді трапляються нещасні випадки зі смертельними наслідками.

За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, з початку року понад 35 000 мігрантів прибули до Італії човнами — за той же період минулого року їх було близько 8 600.

У відповідь на збільшення кількості мігрантів уряд на початку цього місяця оголосив надзвичайний стан у країні, що дозволяє уряду створювати нові центри прийому біженців та сприяти їхньому швидшому виявленню та депортації.

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