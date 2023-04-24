Более 1200 мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за последние сутки

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Береговая охрана сообщила в понедельник, что более 1200 мигрантов достигли итальянского средиземноморского острова Лампедуза только за 24 часа. Ночью в международных водах недалеко от острова затонул катер с мигрантами. Рыбацкая лодка спасла 34 человека и обнаружила одно тело. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.