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Более 1200 мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за последние сутки

Более 1200 мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за последние сутки

Киев • УНН

 • 341126 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Береговая охрана сообщила в понедельник, что более 1200 мигрантов достигли итальянского средиземноморского острова Лампедуза только за 24 часа. Ночью в международных водах недалеко от острова затонул катер с мигрантами. Рыбацкая лодка спасла 34 человека и обнаружила одно тело. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Спасенных людей взяли на борт патрульного катера итальянской береговой охраны и доставили на Лампедузу. По словам выживших, около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вторая лодка затонула позже недалеко от побережья Лампедузы. Сообщается, что береговая охрана спасла 42 человека, в том числе пять женщин и трое несовершеннолетних. Три человека пропали без вести.

Спасены люди из Бенина, Камеруна, Конго, Гвинеи, Мали, Сьерра-Леоне и Южного Судана.

В третьем крушении корабля все были спасены, но одно тело было извлечено из воды. Экстренные службы продолжают поиски всех пропавших без вести.

Мигрантов доставили в начальный приемный лагерь Лампедузы. Он вмещает около 400 человек, но переполнен из-за предыдущих прибытий.

Всего с воскресенья на Лампедузу прибыло более 1200 мигрантов на 35 лодках, сообщила береговая охрана.

Добавим

Лампедуза расположена между Сицилией и Северной Африкой, примерно в 190 км от тунисского прибрежного города Сфакс.

Во время опасных переходов в Италию иногда происходят несчастные случаи со смертельным исходом.

По данным Министерства внутренних дел Италии, с начала года более 35 000 мигрантов прибыли в Италию на лодках — за тот же период прошлого года их было около 8 600.

В ответ на увеличение количества мигрантов правительство в начале этого месяца объявило чрезвычайное положение в стране, что позволяет правительству создавать новые центры приема беженцев и способствовать их более быстрому выявлению и депортации.

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