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Понад 12 мільйонів українців пропустили третє щеплення від ковіду - Кузін

Понад 12 мільйонів українців пропустили третє щеплення від ковіду - Кузін

Київ • УНН

 • 978390 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Понад 12 мільйонів українців пропустили третє, бустерне, щеплення від COVID-19. Про стан вакцінації від ковіду в Україні в ефірі телемарафону розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Цитата

«880 тисяч українців не отримали другу дозу, і понад 12 мільйонів не отримали третє щеплення, тому не можуть вважатися захищеними від коронавірусної інфекції», - сказав Ігор Кузін.

Деталі

Він уточнив, що базовий або первинний курс вакцінації від ковіду для будь-якого українця має становити три щеплення. Це дві дози первинної вакцінації, а третя – це бустер, який вводять через п’ять місяців після завершення базового комплексу. Четверте, п’яте та усі наступні щеплення називають сезонними бустерами, і їх треба робити лише пацієнтам з групи ризику тяжкого перебігу ковід, тобто, людям старше 60 років та тим, хто має серйозні супутні захворювання.

Доповнення

Ігор Кузін закликав українців продовжити вакцінацію від ковіду. За його словами, в Україні ще доступно близько 5 млн доз вакцини, українці можуть обрати, якою саме вакциною скористатися та де зробити щеплення. У закладах охорони здоров’я продовжують функціонувати основні пункти щеплення, які працювали під час пандемії. Водночас, пункти щеплення з торгових центрів вже прибрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За тиждень на ковід захворіли понад 4 тисячі українців, серед них 302 дитини - головний санлікар

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