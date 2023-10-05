За тиждень на ковід захворіли понад 4 тисячі українців, серед них 302 дитини - головний санлікар

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«З червня цього року ВООЗ зняла статус пандемії ковіду, зняла статус надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, але заявила, що ковід залишатиметься певний проміжок часу загальною проблемою сфери охорони здоров’я. Зараз ми спостерігаємо стабільне, базове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було підтверджено більш як 4 тисячі випадків захворюваності саме на ковід. Тижнем раніше реєстрували лише 2,5 тисячі випадків», - сказав Ігор Кузін.

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Він уточнив, що таке зростання свідчить про початок епідеміологічного сезону і ріст захворюваності прогнозується до кінця листопада. Після того чекатимуть на ріст захворюваності на грип, що традиційно для зими.

Негативною тенденцією цього року Ігор Кузін назвав те, що на ковід стали частіше хворіти діти до 17 років.

Найбільше хворих дітей реєструють у Миколаївській, Вінницькій та Харківській областях. Усього на ковід за останній тиждень захворіли 302 дитини.

Також зростає кількість летальних випадків. Якщо влітку реєстрували лише поодинокі випадки, то за останній тиждень летальність виросла до 9 випадків. Усім померлим було понад 65 років.

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