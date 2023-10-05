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Более 12 миллионов украинцев пропустили третью прививку от ковида - Кузин

Более 12 миллионов украинцев пропустили третью прививку от ковида - Кузин

Киев • УНН

 • 978389 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Более 12 миллионов украинцев пропустили третью, бустерную, прививку от COVID-19. О состоянии вакцинации от ковида в Украине в эфире телемарафона рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

«880 тысяч украинцев не получили вторую дозу, и более 12 миллионов не получили третью прививку, поэтому не могут считаться защищенными от коронавирусной инфекции», - сказал Игорь Кузин.

Детали

Он уточнил, что базовый или первичный курс вакцинации от ковида для любого украинца должен составлять три прививки. Это две дозы первичной вакцинации, а третья – это бустер, который вводят через пять месяцев после завершения базового комплекса. Четвертая, пятая и все последующие прививки называют сезонными бустерами, и их надо делать только пациентам из группы риска тяжелого течения ковид, то есть, людям старше 60 лет и тем, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания.

Дополнение

Игорь Кузин призвал украинцев продолжить вакцинацию от ковида. По его словам, в Украине еще доступно около 5 млн доз вакцины, украинцы могут выбрать, какой именно вакциной воспользоваться и где сделать прививку. В учреждениях здравоохранения продолжают функционировать основные пункты прививки, которые работали во время пандемии. В то же время, пункты прививки из торговых центров уже убрали.

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