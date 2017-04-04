Понад 100 кг бурштину вилучили з автомобіля на Рівненщині

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РІВНЕ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Біля села Обарів патрульні разом з поліцією зупинили авто, в якому знайшли понад 100 кг “сонячного” каміння. Про це повідомляє патрульна поліція Рівного, передає УНН.

Патрулюючи дорогу Рівне — Луцьк, зупинили Mercedes 27-річного водія, у якому були мішки з бурштином.

На місце відразу приїхали слідчі, які 113,66 кілограм каміння вилучили у керманича. Походження вантажу чоловік не пояснив.

Нагадаємо, за фактом опору копачами бурштину працівникам поліції поблизу с.Озерце Володимирецького району розпочато досудове розслідування за ч.2 с.342 Кримінального кодексу України.

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