Понад 100 кг бурштину вилучили з автомобіля на Рівненщині

Патрулюючи дорогу Рівне — Луцьк, зупинили Mercedes 27-річного водія, у якому були мішки з бурштином.

На місце відразу приїхали слідчі, які 113,66 кілограм каміння вилучили у керманича. Походження вантажу чоловік не пояснив.

Нагадаємо, за фактом опору копачами бурштину працівникам поліції поблизу с.Озерце Володимирецького району розпочато досудове розслідування за ч.2 с.342 Кримінального кодексу України.