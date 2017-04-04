Более 100 кг янтаря изъяли из автомобиля в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Возле села Обаров патрульные вместе с полицией остановили автомобиль, в котором нашли 100 кг “солнечного” камня. Об этом сообщает патрульная полиция Ровно, передает УНН.
Патрулируя дорогу Ровно - Луцк, остановили Mercedes 27-летнего водителя, в котором были найдены мешки с янтарем.
На место сразу приехали следователи, 113,66 кг камня изъяли у водителя. Происхождение груза мужчина объяснить не смог.
Напомним, по факту сопротивления копателями янтаря работникам полиции вблизи с.Озерцо Владимирецкого района начато досудебное расследование по ч.2 с.342 Уголовного кодекса Украины.