Помпео заявив, що попередні умови для зустрічі Трампа і Роухані все ж існують

“Ми заявляли про це і раніше”, — нагадав глава зовнішньополітичного відомства США. “Президент хоче зустрітися, щоб вирішити проблеми. Якщо іранці демонструють прихильність фундаментально змінити те, як вони поводяться зі своїм народом, згорнути свою зловмисну поведінку і здатні погодитися з тим, що варто підключитися до ядерної угоди, яка насправді запобігає поширенню (ядерних озброєнь), то тоді, як сказав президент (Трамп), він готовий сісти і вести з ними діалог”, — уточнив Помпео.

Як заявив президент США раніше в понеділок під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Білому домі, він готовий провести зустріч з Роухані. Трампу було поставлено питання, чи є які-небудь попередні умови, які він має намір висунути Тегерану перед проведенням переговорів. “Ніяких попередніх умов. Якщо вони (іранці — ред.) Хочуть зустрітися, то я готовий зустрітися”, — сказав він.

Secretary of State Mike Pompeo on Iran, trade and North Korea from CNBC.