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17:47 • 34228 просмотра

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Помпео заявил, что предварительные условия для встречи Трампа и Роухани все же существуют

Помпео заявил, что предварительные условия для встречи Трампа и Роухани все же существуют

Киев  •  УНН

 • 7312 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео одобряет идею президента США Дональда Трампа о проведении встречи с его иранским коллегой Хасаном Роухани в том случае, если Тегеран выполнит ряд предварительных условий. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, передает УНН.

“Мы заявляли об этом и ранее”, — напомнил глава внешнеполитического ведомства США. “Президент хочет встретиться, чтобы решить проблемы. Если иранцы демонстрируют приверженность фундаментально изменить то, как они обращаются со своим народом, свернуть свое злонамеренное поведение и способны согласиться с тем, что стоит подключиться к ядерному соглашению, на самом деле предотвращающему распространение (ядерных вооружений), то тогда, как сказал президент (Трамп), он готов сесть и вести с ними диалог”, — уточнил Помпео.

Как заявил президент США ранее в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, он готов провести встречу с Роухани. Трампу был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. “Никаких предварительных условий. Если они (иранцы — ред.) хотят встретиться, то я готов встретиться”, — сказал он.

Secretary of State Mike Pompeo on Iran, trade and North Korea from CNBC .

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