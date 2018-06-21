Помічник Трампа летить до Москви для обговорення зустрічі президентів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву наприкінці червня. Про це повідомив спеціальний помічник президента США Гарретт Маркіз у своєму Twitter, передає УНН.
“25-27 червня американський радник з питань національної безпеки Джон Болтон зустрінеться з союзниками США у Лондоні та Римі, щоб обговорити питання національної безпеки, та поїде до Москви для обговорення можливої зустрічі президентів Трампа та Путіна”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Болтон відвідає Росію.
Як повідомляв УНН, агентство Bloomberg повідомляло, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі.