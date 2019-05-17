Померла кішка-мем Grumpy Cat
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Відома кішка Grumpy Cat, яка стала мемом, померла у віці семи років. Про це повідомили її власники, передає УНН.
"Не дивлячись на догляд, забезпечений провідними спеціалістами, а також її дуже люблячою родиною, у Grumpy були проблеми через недавню інфекцію сечовивідних шляхів, яка, на жаль, стала занадто важкою для її подолання", - йдеться в повідомленні у Twitter.
"Вона мирно померла вранці у вівторок, 14 травня", - додали власники кішки.
Кішка стала популярною в інтернеті, ставши мемом.
Нагадаємо, у Великій Британії прокотилася нова хвиля інтернет-гри Momo.