У Великій Британії нова хвиля інтернет-гри Momo

Про Momo game або Momo challenge стало відомо у всьому світі минулого літа, спочатку гра вважалася обманом, швидко ставши широко поширеним мемом. У серпні 2018 року правоохоронні органи розслідували вплив Momo на смерть 12-річної дитини в Аргентині, що стурбувало батьків у всьому світі через потенційну реальну небезпеку цієї гри.

Коли діти беруть участь у грі, вони зв'язуються з незнайомцем, що приховує свою особистість під Momo, використовуючи моторошне зображення, і спілкуються в основному через додаток для обміну повідомленнями WhatsApp, що належить Facebook. Momo закликає учасників виконувати різні завдання, якщо вони хочуть уникнути "прокляття". Деякі із завдань включають в себе самоушкодження, підтвердження чого Momo просить у учасника у вигляді фотографії, щоб продовжити гру. Врешті, гра закінчується тим, що Momo каже учаснику покінчити з життям і записати це в соціальних мережах.

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Як і більшість мемів, Momo challenge, схоже, зник невдовзі після того, як став вірусним. Але цього тижня батьки по всій Великій Британії знаходять гру в WhatsApp, а також приховані серед анімаційних відеороликів для дітей в соціальних мережах.

"WhatsApp глибоко піклується про безпеку наших користувачів. Будь-який номер телефону легко заблокувати, і ми рекомендуємо користувачам повідомляти нам про проблемні повідомлення, щоб ми могли вжити заходів", - заявив представник WhatsApp.

"Наша порада, як завжди, полягає в тому, щоб стежити за іграми, в які грають ваші діти, і дуже уважно ставитися до відео, які вони дивляться на YouTube. Переконайтеся, що пристрої, до яких вони мають доступ, є обмеження щодо вмісту, відповідного віку", - зазначила поліція Північної Ірландії.

Правоохоронні органи також відзначили, що батьки повинні зосередитися на більш широкій картині. "Навіть базові дослідження... припускають, що Momo управляється хакерами, які шукають особисту інформацію", - додала поліція.

Школи по всій Великій Британії також попереджають батьків про потенційну небезпеку вірусних відео.

Нагадаємо, барабанщик відомої групи вчинив самогубство в прямому ефірі.