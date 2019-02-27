В Великобритании новая волна интернет-игры Momo

О Momo game или Momo challenge стало известно во всем мире прошлым летом, сначала игра считалась обманом, быстро став широко распространенным мемом. В августе 2018-го правоохранительные органы расследовали влияние Momo на смерть 12-летнего ребенка в Аргентине, что обеспокоило родителей во всем мире из-за потенциальной реальной опасности этой игры.

Когда дети участвуют в игре, они связываются с незнакомцем, скрывающий свою личность под Momo, использующего жуткое изображение, и общаются в основном через приложение для обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащем Facebook. Momo призывает участников выполнять различные задания, если они хотят избежать "проклятия". Некоторые из задач включают в себя самоповреждения, подтверждение чего Momo просит у участника в виде фотографии, чтобы продолжить игру. Наконец, игра заканчивается тем, что Momo говорит участнику покончить с жизнью и записать это в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экстремисты и группы смерти вербуют участников по схожей схеме: психолог рассказала, кто в зоне риска

Как и большинство мемов, Momo challenge, похоже, исчез вскоре после того, как стал вирусным. Но на этой неделе родители по всей Великобритании находят игру в WhatsApp, а также скрытой среди анимационных видеороликов для детей в социальных сетях.

"WhatsApp глубоко заботится о безопасности наших пользователей. Любой номер телефона легко заблокировать, и мы рекомендуем пользователям сообщать нам о проблемных сообщениях, чтобы мы могли принять меры", - заявил представитель WhatsApp.

"Наш совет, как всегда, заключается в том, чтобы следить за играми, в которые играют ваши дети, и очень внимательно относиться к видео, которые они смотрят на YouTube. Убедитесь, что устройства, к которым они имеют доступ, имеют ограничения по содержанию, соответствующему возрасту", - отметила полиция Северной Ирландии.

Правоохранительные органы также добавили, что родители должны сосредоточиться на более широкой картине. "Даже базовые исследования... предполагают, что Momo управляется хакерами, ищущими личную информацию", - добавила полиция.

Школы по всей Великобритании также предупреждают родителей о потенциальной опасности вирусных видео.

Напомним, барабанщик известной группы совершил самоубийство в прямом эфире.