Помер відомий джазовий музикант та співак Ел Джерро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Відомий американський джазовий музикант та співак Ел Джерро пішов з життя у віці 76 років, передає УНН з посиланням на euronews.
Причини смерті не відомі, але у музиканта були проблеми з диханням і серцем.
Виконавець помер у Лос-Анджелесі. Пік його популярності припав на середину 1970-х років.
Ел Джерро — семиразовий лауреат премії Grammy, один з небагатьох виконавців, які отримали нагороди у трьох різних категоріях — джаз, поп-музика і ритм-н-блюз. У 2001 році співак удостоївся зірки на “Алеї слави” в Голлівуді.
“Я люблю музику, різну за жанром, я хворий нею,” — казав за життя Ел Джерро.