Умер известный джазовый музыкант и певец Эл Джерро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Известный американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро ушел из жизни в возрасте 76 лет, передает УНН со ссылкой на euronews.
Причины смерти не известны, но у музыканта были проблемы с дыханием и сердцем.
Исполнитель умер в Лос-Анджелесе. Пик его популярности пришелся на середину 1970-х годов.
Эл Джерро - семикратный лауреат премии Grammy, один из немногих исполнителей, которые получили награды в трех различных категориях - джаз, поп-музыка и ритм-н-блюз. В 2001 году певец был удостоен звезды на "Аллее славы" в Голливуде.
"Я люблю музыку, разную по жанру, я болен ею", - говорил при жизни Эл Джерро.