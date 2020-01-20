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Помер спікер Сенату Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Ярослав Кубера помер в понеділок на 73-му році життя. Про це повідомила журналістам прес-секретар Сенату Суе Нгуєн, пише УНН з посиланням на видання Novinky та HN.

Помер спікер Сенату Чехії

“Ярослав Кубера помер в місті Тепліце (північно-західна Чехія), — зазначила вона. — Причиною смерті стали проблеми зі здоров’ям”.

Більш детальну інформацію прес-секретар не повідомила.

Тим часом, сайт празької газети Pravo інформував, що смерть Кубери була несподіваною. Йому стало погано, коли він прямував в неділю в свій офіс. Спікер негайно був госпіталізований до лікарні Тепліце, а потім перевезений в клініку міста Усті-над-Лабем (північний захід Чехії) — адміністративного центру Устецького краю, де пізніше помер.

Ярослав Кубера, якому 16 лютого мало виповнитися 73 роки, очолював Сенат з листопада 2018 року. Він пройшов у верхню палату парламенту від Громадянської демократичної партії. Раніше він був мером Тепліце. У 1967 році активно підтримав демократичні процеси в Чехословаччині і вступив в Комуністичну партію Чехословаччини, яку через рік покинув в знак протесту проти введення в цю країну військ Варшавського Договору. Кубера був одним з найбільш яскравих виразників ліберальних поглядів на чеській політичній сцені.

Сенаторам незабаром належить обрати нового голову. До цього часу його обов’язки повинні перейти до першого віце-спікера Іржі Ружечке.

Як писав УНН, у Чехії відкрили кримінальні справи проти лідерів колишньої Чехословаччини.

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