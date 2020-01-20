Помер спікер Сенату Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії Ярослав Кубера помер в понеділок на 73-му році життя. Про це повідомила журналістам прес-секретар Сенату Суе Нгуєн, пише УНН з посиланням на видання Novinky та HN.
“Ярослав Кубера помер в місті Тепліце (північно-західна Чехія), — зазначила вона. — Причиною смерті стали проблеми зі здоров’ям”.
Більш детальну інформацію прес-секретар не повідомила.
Тим часом, сайт празької газети Pravo інформував, що смерть Кубери була несподіваною. Йому стало погано, коли він прямував в неділю в свій офіс. Спікер негайно був госпіталізований до лікарні Тепліце, а потім перевезений в клініку міста Усті-над-Лабем (північний захід Чехії) — адміністративного центру Устецького краю, де пізніше помер.
Ярослав Кубера, якому 16 лютого мало виповнитися 73 роки, очолював Сенат з листопада 2018 року. Він пройшов у верхню палату парламенту від Громадянської демократичної партії. Раніше він був мером Тепліце. У 1967 році активно підтримав демократичні процеси в Чехословаччині і вступив в Комуністичну партію Чехословаччини, яку через рік покинув в знак протесту проти введення в цю країну військ Варшавського Договору. Кубера був одним з найбільш яскравих виразників ліберальних поглядів на чеській політичній сцені.
Сенаторам незабаром належить обрати нового голову. До цього часу його обов’язки повинні перейти до першого віце-спікера Іржі Ружечке.
Як писав УНН, у Чехії відкрили кримінальні справи проти лідерів колишньої Чехословаччини.