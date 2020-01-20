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Умер спикер Сената Чехии

Киев • УНН

 • 15377 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Председатель Сената (верхней палаты) парламента Чехии Ярослав Кубера умер в понедельник на 73-м году жизни. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Сената Суэ Нгуен, пишет УНН со ссылкой на издание Novinky и HN.

Умер спикер Сената Чехии

“Ярослав Кубера умер в городе Теплице (северо-западная Чехия), — отметила она. — Причиной смерти стали проблемы со здоровьем”.

Более подробную информацию пресс-секретарь не сообщила.

Между тем, сайт пражской газеты Pravo информировал, что смерть Куберы была неожиданной. Ему стало плохо, когда он направлялся в воскресенье в свой офис. Спикер немедленно был госпитализирован в больнице Теплице, а затем перевезен в клинику города Усти-над-Лабем (северо-запад Чехии) — административного центра Устецкого края, где позже умер.

Ярослав Кубера, которому 16 февраля должно было исполнится 73 года, возглавлял Сенат с ноября 2018 года. Он прошел в верхнюю палату парламента от Гражданской демократической партии. Ранее он был мэром Теплице. В 1967 году активно поддержал демократические процессы в Чехословакии и вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, которую через год покинул в знак протеста против ввода в эту страну войск Варшавского Договора. Кубера был одним из наиболее ярких выразителей либеральных взглядов на чешской политической сцене.

Сенаторам вскоре предстоит избрать нового председателя. До этого времени его обязанности должны перейти к первому вице-спикеру Иржи Ружечке.

Как писал УНН, в Чехии открыли уголовные дела против лидеров бывшей Чехословакии.

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