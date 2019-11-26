У Чехії відкрили кримінальні справи проти лідерів колишньої Чехословаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Поліція Чехії порушила кримінальні справи проти екс-керівників Чехословацької Соціалістичної Республіки (ЧССР, 1960-1990). Про це повідомив журналістам у вівторок представник прокуратури Ян Лелек, передає УНН з посиланням на місцеве видання Novinky.
“Кримінальні справи порушено проти колишнього генерального секретаря Комуністичної партії Чехословаччини Мілоша Якеша (97 років), екс-голови уряду ЧССР Любомира Штроугала (95 років) і колишнього чехословацького міністра внутрішніх справ Вратіслава Вайнара (89 років)”, — сказав він.
Кримінальні справи порушено Управлінням документації та розслідування злочинів комунізму, яке входить в структуру поліції Чехії. Лідери колишньої ЧССР звинувачуються в зловживанні службовими повноваженнями. Як пояснив Лелек, мова йде про застосування прикордонниками вогнепальної зброї на чехословацьких кордонах під час перебування обвинувачених при владі в 70-80-х роках минулого століття, в результаті чого гинули громадяни, які незаконно перетинали кордон в спробі покинути країну. “Вони (Якеш, Штроугал і Вайнар) не вжили заходів, які б перешкодили застосуванню вогнепальної зброї на кордонах ЧССР”, — сказав Лелек.
За його даними, з 1976 року до листопада 1989 року, коли чехословацька компартія в результаті Оксамитової революції втратила владу, при спробі переходу державного кордону ЧССР було вбито дев’ять і поранені не менше семи громадян.
Як зазначалося раніше, спецслужби Чехії повідомили, що розкрили агентурну мережу РФ.