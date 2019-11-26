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В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей Чехословакии

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей Чехословакии

Киев  •  УНН

 • 13210 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990). Об этом сообщил журналистам во вторник представитель прокуратуры Ян Лелек, передает УНН со ссылкой на местное издание Novinky.

“Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет)”, — сказал он.

Уголовные дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, которое входит в структуру полиции Чехии. Лидеры бывшей ЧССР обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как пояснил Лелек, речь идет о применении пограничниками огнестрельного оружия на чехословацких границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70-80-х годах прошлого века, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну. “Они (Якеш, Штроугал и Вайнар) не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР”, — сказал Лелек.

По его данным, с 1976 года до ноября 1989 года, когда чехословацкая компартия в результате Бархатной революции потеряла власть, при попытке перехода государственной границы ЧССР были убиты девять и ранены не менее семи граждан.

Как отмечалось ранее, спецслужбы Чехии сообщили, что раскрыли агентурную сеть РФ.

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