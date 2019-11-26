В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей Чехословакии

“Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет)”, — сказал он.

Уголовные дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, которое входит в структуру полиции Чехии. Лидеры бывшей ЧССР обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как пояснил Лелек, речь идет о применении пограничниками огнестрельного оружия на чехословацких границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70-80-х годах прошлого века, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну. “Они (Якеш, Штроугал и Вайнар) не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР”, — сказал Лелек.

По его данным, с 1976 года до ноября 1989 года, когда чехословацкая компартия в результате Бархатной революции потеряла власть, при попытке перехода государственной границы ЧССР были убиты девять и ранены не менее семи граждан.

Как отмечалось ранее, спецслужбы Чехии сообщили, что раскрыли агентурную сеть РФ.