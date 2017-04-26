Помер режисер стрічки "Мовчання ягнят" Д.Деммі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Нью-Йорку в 73 роки помер режисер стрічки "Мовчання ягнят" Джонатан Деммі, який отримава Оскар за цю роботу, передає УНН з посиланням на ВВС-Україна.
Його представник підтвердив, що режисер помер від ускладнень раку стравоходу.
"На жаль, я можу підтвердити, що Джонатан помер рано вранці у своїй квартирі на Манхеттені. Поруч з ним була його дружина Джоанна Говард і троє дітей", - повідомив агент режисера.
Також він повідомив, що похорон Д.Деммі відбудеться в колі сім'ї.
Як повідомляв УНН, помер легендарний естонський актор Л.Ульфсак.