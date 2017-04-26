Умер режиссер фильма "Молчание ягнят" Д.Демми

Его представитель подтвердил, что режиссер умер от осложнений рака пищевода.

"К сожалению, я могу подтвердить, что Джонатан умер рано утром в своей квартире на Манхэттене. Рядом с ним была его жена Джоанна Говард и трое детей", - сообщил агент режиссера.

Также он сообщил, что похороны Д.Демми состоится в кругу семьи.

Как сообщал УНН, умер легендарный эстонский актер Л.Ульфсак.