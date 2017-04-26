Умер режиссер фильма "Молчание ягнят" Д.Демми
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Нью-Йорке в 73 года скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан Демми, получивший Оскар за эту работу, передает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.
Его представитель подтвердил, что режиссер умер от осложнений рака пищевода.
"К сожалению, я могу подтвердить, что Джонатан умер рано утром в своей квартире на Манхэттене. Рядом с ним была его жена Джоанна Говард и трое детей", - сообщил агент режиссера.
Также он сообщил, что похороны Д.Демми состоится в кругу семьи.
Как сообщал УНН, умер легендарный эстонский актер Л.Ульфсак.