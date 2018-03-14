Помер режисер "Мері Поппінс, до побачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Петербурзі на 81-му році життя помер кінорежисер і сценарист Леонід Квініхідзе. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст і письменник Анатолій Аграфенін, передає УНН.
“Вчора помер режисер Леонід Квініхідзе”, — зазначив Аграфенін.
Повідомили, що останнім часом Квініхідзе тяжко хворів і перебував у Покровській лікарні.
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“Про дату прощання і похорону поки ми нічого не можемо сказати. Чекаємо інформації від Союзу кінематографістів”, — відзначили в прес-службі кінокомпанії.
Леонід Квініхідзе — син кінорежисера Олександра Файнциммер, народився в 1937 році в Ленінграді. У 1962 році закінчив режисерський факультет ВДІКу. Працював на Центральній і Ленінградської студіях документальних фільмів, з 1963 року — на “Ленфільмі”, а з 1977 року — на “Мосфільмі”. Є заслуженим діячем мистецтв Російської Федерації.
Найбільшу популярність режисеру принесли його музичні фільми “Солом’яний капелюшок”, “Небесні ластівки”, “31 червня”, “Капелюх” і “Мері Поппінс, до побачення”.