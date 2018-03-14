Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Петербурге на 81-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и писатель Анатолий Аграфенин, передает УНН.
“Вчера умер режиссер Леонид Квинихидзе”, — отметил Аграфенин.
Сообщили, что в последнее время Квинихидзе тяжело болел и находился в Покровской больнице.
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“О дате прощания и похорон пока мы ничего не можем сказать. Ждем информации от Союза кинематографистов”, — отметили в пресс-службе кинокомпании.
Леонид Квинихидзе — сын кинорежиссера Александра Файнциммер, родился в 1937 году в Ленинграде. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов, с 1963 года — на “Ленфильме”, а с 1977 года — на “Мосфильме”. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Наибольшую известность режиссеру принесли его музыкальные фильмы “Соломенная шляпка”, “Небесные ласточки”, “31 июня”, “Шляпа” и “Мэри Поппинс, до свидания”.