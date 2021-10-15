Помер один з останніх визволителів Одеси від німецької окупації

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Учасник визволення Одеси від німецької окупації Микола Іванович Московий помер 14 жовтня на 98-му році життя.

Микола Московий народився 27 січня 1924 року. Був сапером, розвідником і учасником штурмових груп.

Пройшов всю війну з 1941 по 1945 рік. Звільняв Сталінську (нині Донецьку), Луганську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Одеську області. Брав участь у визволенні Молдови, Болгарії, Румунії, Угорщини, Югославії, Австрії та Чехословаччини. Після звільнення Одеси 10 квітня 1944 року брав участь в розмінуванні оперного театру. Закінчив війну в Празі.

Після війни служив в Одеському військовому окрузі. Залишив службу в званні майора.

На сьогоднішній день в Одесі залишилися троє дожили до наших днів визволителів міста.

Українські Національні Новини

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