Умер один из последних освободителей Одессы от немецкой оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Участник освобождения Одессы от немецкой оккупации Николай Иванович Московой скончался 14 октября на 98-м году жизни.
Николай Московой родился 27 января 1924 года. Был сапёром, разведчиком и участником штурмовых групп.
Прошёл всю войну с 1941 по 1945 год. Освобождал Сталинскую (ныне Донецкую), Луганскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Принимал участие в освобождении Молдовы, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии. После освобождения Одессы 10 апреля 1944 года участвовал в разминировании оперного театра. Окончил войну в Праге.
После войны служил в Одесском военном округе. Оставил службу в звании майора.
На сегодняшний день в Одессе остались трое доживших до наших дней освободителей города.