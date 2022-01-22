Помер один із засновників українського фестивалю музики “Червона рута” Тарас Мельник
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У 67-річному віці помер музикознавець Тарас Мельник, відомий як співзасновник і директор українського музичного фестивалю “Червона рута”. Про це у Facebook повідомила його племінниця Наталія Антонова, інформує УНН.
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Причину смерті Мельника вона не вказала.
Додамо
Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. У 1977, коли він вчився на п’ятому курсі консерваторії, його виключили за “буржуазний націоналізм” і відправили працювати на завод на два роки.
З 1980 року Мельник викладав музику, а 1989 року разом із нині заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував і провів перший фестиваль української музики “Червона рута” в Чернівцях.
Він був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва і високий професіоналізм. Він був одружений на Ользі Мельник та мав доньку Соломію.