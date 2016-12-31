Помер художник Walt Disney, який створив оленятко Бембі

“Легендарний художник Walt Disney Тайрус Вонг володів даром пробуджувати неймовірне відчуття в своєму мистецтві”, — йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що малюнки Т.Вонга, що зображали оленів у лісі, привернули увагу компанії Walt Disney і стали основою для візуального стилю художнього фільму “Бембі”.

Незважаючи на те, що Т.Вонг працював в Walt Disney лише з 1938 по 1941 рік, в 2001 році він був названий “Легендою Діснея”.

Потім протягом 26 років Т.Вонг працював на студії Warner Brothers і вийшов на пенсію у віці 68 років.