Помер диктор та телеведучий УТ-1 Анатолій Васянович
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Пішов з життя диктор часів Республіканського телебачення, заслужений журналіст України Анатолій Семенович Васянович. Про смерть видатного українського диктора повідомив телевізійник Микола Канішевський, передає УНН.
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“Пішов з життя Анатолій Семенович ВАСЯНОВИЧ ... Люди поважного віку добре памʼятають його як диктора Республіканського телебачення. Прийшов він на Хрещатик, 26 в середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми „Вісті“, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Микола Канішевський.
Деталі
Канішевський також зазначив, що більшість може знати Васяновича, як „Анатолія Васянюка“. Саме із таким псевдонімом він виходив в телевізійний етер з сімдесятих по девʼяності. На думку тодішнього керівництва прізвище „Васянович“ мало єврейське коріння, тому її замінили.
Анатолію Семеновичу Васяновичу на момент смерті був 81 рік.
Відомий телевізійник помер 1 листопада в німецькому містечку Вісбаден. Деталі смерті із посиланням на дружину диктора Зою, повідомив Канішевський.
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Довідково
Анатолій Семенович Васянович — диктор, телеведучий, режисер, заслужений журналіст України.
Зокрема, був ведучим інформаційних програм — „Актуальна камера“, „Вісті“, „Новини“, святкові репортажі; дитячих — „Мультфільм на замовлення“, „Пісня скликає друзів“; тематичних — „Знайомство зблизька“, „Щедрість“; А ще багатьох музичних програм та концертів.
Автор проєкту і ведучий великого циклу фондових освітніх мініатюр з нормативного українського мовлення: „Говорімо правильно“ (телеканал Київ”), “Запам’ятай!” (Перший Національний).
Крім того, Васянович зробив безліч позакадрових озвучень в інших передачах.
Вийшовши на пенсію викладав в Інституті підвищення кваліфікації працівників радіо й телебачення, та у ТелеАкадемії на Першому Національному.