Помер диктор та телеведучий УТ-1 Анатолій Васянович

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 13313 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 81018 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 159599 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 159257 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130003 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135156 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86613 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93632 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99252 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89881 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8м/с
62%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8452 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10517 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 10393 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10157 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 7236 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 159256 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226743 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375780 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312084 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419979 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8564 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15805 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32585 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29301 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130002 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Помер диктор та телеведучий УТ-1 Анатолій Васянович

Київ • УНН

 • 373300 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Пішов з життя диктор часів Республіканського телебачення, заслужений журналіст України Анатолій Семенович Васянович. Про смерть видатного українського диктора повідомив телевізійник Микола Канішевський, передає УНН.

Помер диктор та телеведучий УТ-1 Анатолій Васянович

Цитата

“Пішов з життя Анатолій Семенович ВАСЯНОВИЧ ... Люди поважного віку добре памʼятають його як диктора Республіканського телебачення. Прийшов він на Хрещатик, 26 в середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми „Вісті“, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Микола Канішевський.

 Деталі

Канішевський також зазначив, що більшість може знати Васяновича, як „Анатолія Васянюка“. Саме із таким псевдонімом він виходив в телевізійний етер з сімдесятих по девʼяності. На думку тодішнього керівництва прізвище „Васянович“ мало єврейське коріння, тому її замінили.

Анатолію Семеновичу Васяновичу на момент смерті був 81 рік.

Відомий телевізійник помер 1 листопада в німецькому містечку Вісбаден. Деталі смерті із посиланням на дружину диктора Зою, повідомив Канішевський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер один з найвідоміших українських дикторів Микола Козій

Довідково

Анатолій Семенович Васянович — диктор, телеведучий, режисер, заслужений журналіст України.

Зокрема, був ведучим інформаційних програм — „Актуальна камера“, „Вісті“, „Новини“, святкові репортажі; дитячих — „Мультфільм на замовлення“, „Пісня скликає друзів“; тематичних — „Знайомство зблизька“, „Щедрість“; А ще багатьох музичних програм та концертів.

Автор проєкту і ведучий великого циклу фондових освітніх мініатюр з нормативного українського мовлення: „Говорімо правильно“ (телеканал Київ”), “Запам’ятай!” (Перший Національний).

Крім того, Васянович зробив безліч позакадрових озвучень в інших передачах.

Вийшовши на пенсію викладав в Інституті підвищення кваліфікації працівників радіо й телебачення, та у ТелеАкадемії на Першому Національному.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42