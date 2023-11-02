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Умер диктор и телеведущий УТ-1 Анатолий Васянович

Киев • УНН

 • 373300 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ушел из жизни диктор времен Республиканского телевидения, заслуженный журналист Украины Анатолий Семенович Васянович. О смерти выдающегося украинского диктора сообщил телевизионщик Николай Канишевский, передает УНН.

Умер диктор и телеведущий УТ-1 Анатолий Васянович

Цитата

“Ушел из жизни Анатолий Семенович ВАСЯНОВИЧ ... Люди почтенного возраста хорошо помнят его как диктора Республиканского телевидения. Пришел он на Крещатик, 26 в середине семидесятых и начинал свою деятельность как диктор информационной программы „Вести“, — написал на своей странице в фейсбуке Николай Канишевский.

Детали

Канишевский также отметил, что большинство может знать Васяновича, как „Анатолия Васянюка“. Именно с таким псевдонимом он выходил в телевизионный эфир с семидесятых по девяностые. По мнению тогдашнего руководства фамилия „Васянович“ имела еврейские корни, потому её заменили.

Анатолию Семеновичу Васяновичу на момент смерти был 81 год.

Известный телевизионщик умер 1 ноября в немецком городке Висбаден. Детали смерти со ссылкой на жену диктора Зою, сообщил Канишевский.

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Справочно

Анатолий Семенович Васянович — диктор, телеведущий, режиссёр, заслуженный журналист Украины.

В частности, был ведущим информационных программ — „„Актуальная камера“, „Вести“, „Новости“, праздничные репортажи; детских — „Мультфильм на заказ“, „Песня созывает друзей“; тематических — „Знакомство вблизи“, „Щедрость“; а ещё многих музыкальных программ и концертов.

Автор проекта и ведущий большого цикла фондовых образовательных миниатюр по нормативной украинской речи: „Говорим правильно“ (телеканал Киев”), “Запомни’запомни!” (Первый Национальный).

Кроме того, Васянович сделал множество внекадровых озвучек в других передачах.

Выйдя на пенсию преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения, и в ТелеАкадемии на Первом Национальном.

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