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Помер легендарний басист рок-гурту The Smiths Енді Рурк

Помер легендарний басист рок-гурту The Smiths Енді Рурк

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Енді Рурк, басист рок-гурту The Smiths, помер у віці 59 років. Причиною смерті 59-річного музиканта став рак підшлункової залози, з яким він боровся впродовж тривалого часу, про це повідомила група, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Гітарист рок-гурту Джонні Марр "з глибоким сумом" підтвердив, що 59-річний басист Енді Рурк помер після тривалої хвороби - рак підшлункової залози. 

"Енді запам'ятають як добру і прекрасну душу ті, хто його знав, і як надзвичайно обдарованого музиканта шанувальники музики. Ми просимо про приватність у цей сумний час", - повідомив Марр у Twitter.

Рурк брав участь у аранжуванні найвідоміших пісень The Smiths, включаючи This Charming Man і There Is a Light That Never Goes Out, а також виконував сольні сингли для співака Морріссі після розпаду гурту в 1987 році. Басист зіграв на всіх чотирьох студійних альбомах The Smiths: "The Smiths" 1984 року, "Meat Is Murder" 1985 року, "The Queen Is Dead" 1986 року і "Strangeways, Here We Come" 1987 року. Пізніше Рурк грав у складі супергрупи Freebass з двома іншими манкуніанськими бас-гітаристами, Гері "Мані" Манфілдом з Stone Roses і Пітером Хуком з New Order.

"Мені дуже сумно чути цю новину. Енді був чудовим музикантом і прекрасною людиною. Я ще не мав змоги прочитати інші новини про деталі, але я надсилаю свої найглибші співчуття і думки його друзям і родині. RIP", - додав продюсер The Smiths Стівен Стріт.

За свою багаторічну кар'єру Рурк також записувався з Pretenders, Killing Joke, Шинейд О'Коннор, Азізом Ібрагімом (колишнім учасником Stone Roses) і колишнім гітаристом Oasis Боунхедом як Moondog One - гуртом, до складу якого також входили Майк Джойс і Крейг Геннон. Він також грав з іншим манчестерським співаком і автором пісень Badly Drawn Boy, приєднавшись до його гастрольної групи на два роки.

"The Smiths були, без сумніву, найважливішим гуртом мого підліткового віку. Для мене було великою честю, коли Енді два роки грав зі мною на бас-гітарі в турі. Він був найкрутішою, найдобрішою, найвеселішою людиною - з ним було приємно гастролювати. Напевно, найкращий природжений музикант, якого я коли-небудь бачив. Я його любив. Просто обожнював", - написав Badly Drawn Boy у Твіттері.

Рурк народився 17 січня 1964 року в родині матері-англійки та батька-ірландця. Він цікавився музикою з раннього дитинства і почав вчитися грати на гітарі у віці семи років.

"Мені завжди дарували музичний інструмент на Різдво або на день народження, тож я перебрав пластикові труби, саксофон, клавішні - я спробував потроху все. Пізніше я трохи грав на віолончелі, але я придумав це на ходу, тому що вона була потрібна для запису Smiths, тому я просто купив її, налаштував як бас-гітару і пішов далі", - сказав Рурк в інтерв'ю 2016 року. 

Він подружився з Марром у віці 11 років.

"Ми були найкращими друзями, ходили всюди разом. Коли нам було 15, я переїхав до нього в будинок разом з ним і його трьома братами, і незабаром зрозумів, що мій приятель був одним з тих рідкісних людей, які абсолютно нікому не подобаються", - згадує Марр.

Марр і Рурк створили гурт під назвою Freak Party, але не випустили жодного альбому. У 1982 році, коли Марр заснував The Smiths разом з Морріссі та Джойсом, група спочатку спробувала двох інших басистів, перш ніж назавжди запросила Рурка. Марр назвав гру на бас-гітарі "справжнім покликанням" Рурка.

Гурт став визначальним манчестерським колективом 1980-х років та іконою британського альтернативного року, з хітами Heaven Knows I'm Miserable Now та Girlfriend in a Coma.

У 1986 році Рурка ненадовго звільнили на два тижні за вживання героїну, але він повернувся, щоб записати альбом The Queen Is Dead пізніше того ж року.

У 1989 році Рурк і Джойс подали до суду на Морріссі і Марра, стверджуючи, що їм належить рівна частка заробітку, оскільки вони отримували лише по 10% від гонорарів за виступи і записи гурту.

Рурк погодився на одноразову виплату у розмірі 83 000 фунтів стерлінгів, але Джойс продовжив судовий процес і отримав близько 1 млн фунтів стерлінгів у вигляді роялті за минулі періоди, а також 25% надалі. Пізніше Рурк подав заяву про банкрутство у 1999 році.

"Енді переосмислив те, що означає бути бас-гітаристом. Спостерігати за його сліпучими басовими партіями було абсолютним привілеєм і справді було на що подивитися. Ми підтримували нашу дружбу протягом багатьох років, незалежно від того, де ми були і що відбувалося... Молодець, Енді. Ми сумуватимемо за тобою, брате", - сказав Марр. 

Пізніше у своїй кар'єрі Рурк став радіоведучим на радіостанції, яка тоді називалася XFM.

Ведучий Террі Крістіан описав Рурка як "чудового хлопця", додавши: "Ще одна діра в історії манчестерської музики".

"У Манчестері, через те, що це така згуртована музична сцена і музична сім'я, виникає відчуття, ніби ти втратив когось зі своєї родини. Ти відчуваєш, що втратив когось зі своїх. Він був доброю і красивою людиною. Він був одним з тих людей, з якими приємно перебувати в компанії. Він був привітним, лагідним, доброї душі. Його басові партії були ключовими для The Smiths. Вони були мелодійними - рушійними для пісень. Він був мелодійним хребтом цих пісень і дійсно створив ці пісні", - розповів музичний журналіст і колега басиста Джон Робб в інтерв'ю BBC Radio 5 Live.

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