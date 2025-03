Умер легендарный басист рок-группы The Smiths Энди Рурк

Детали

Гитарист Джонни Марр "с глубокой печалью" подтвердил, что 59-летний басист Энди Рурк умер после продолжительной болезни раком поджелудочной железы.

"Энди запомнят как добрую и прекрасную душу те, кто его знал, и как чрезвычайно одаренного музыканта поклонники музыки. Мы просим о приватности в это печальное время", - сообщил Марр в Twitter.

Рурк играл в самых известных песнях The Smiths, включая This Charming Man и There Is a Light That Never Goes Out, а также исполнял сольные синглы для певца Моррисси после распада группы в 1987 году. Басист сыграл на всех четырех студийных альбомах The Smiths: "The Smiths" 1984 года, "Meat Is Murder" 1985 года, "The Queen Is Dead" 1986 года и "Strangeways, Here We Come" 1987 года. Позже Рурк играл в составе супергруппы Freebass с двумя другими манкунианскими бас-гитаристами, Гэри "Мани" Манфилдом из Stone Roses и Питером Хуком из New Order.

"Мне очень грустно слышать эту новость. Энди был замечательным музыкантом и прекрасным человеком. Я ещё не имел возможности прочитать другие новости о деталях, но я посылаю свои глубочайшие соболезнования и мысли его друзьям и семье. RIP", - добавил продюсер The Smiths Стивен Стрит.

За свою многолетнюю карьеру Рурк также записывался с Pretenders, Killing Joke, Шинейд О'Коннор, Азизом Ибрагимом (бывшим участником Stone Roses) и бывшим гитаристом Oasis Боунхэдом как Moondog One - группой, в состав которой также входили Майк Джойс и Крейг Геннон. Он также играл с другим манчестерским певцом и автором песен Badly Drawn Boy, присоединившись к его гастрольной группе на два года.

"The Smiths были, без сомнения, самой важной группой моего подросткового возраста. Для меня было большой честью, когда Энди два года играл со мной на бас-гитаре в туре. Он был самым крутым, самым добрым, самым весёлым человеком - с ним было приятно гастролировать. Наверное, лучший прирожденный музыкант, которого я когда-либо видел. Я его любил. Просто обожал", - написал Badly Drawn Boy в Твиттере.

Рурк родился 17 января 1964 года в семье матери-англичанки и отца-ирландца. Он интересовался музыкой с раннего детства и начал учиться играть на гитаре в возрасте семи лет.

"Мне всегда дарили музыкальный инструмент на Рождество или на день рождения, так что я перебрал пластиковые трубы, саксофон, клавишные - я попробовал понемногу все. Позже я немного играл на виолончели, но я придумал это на ходу, потому что она была нужна для записи Smiths, поэтому я просто купил ее, настроил как бас-гитару и пошел дальше", - сказал Рурк в интервью 2016 года.

Он подружился с Марром в возрасте 11 лет.

"Мы были лучшими друзьями, ходили везде вместе. Когда нам было 15, я переехал к нему в дом вместе с ним и его тремя братьями, и вскоре понял, что мой приятель был одним из тех редких людей, которые совершенно никому не нравятся", - вспоминает Марр.

Марр и Рурк создали группу под названием Freak Party, но не выпустили ни одного альбома. В 1982 году, когда Марр основал The Smiths вместе с Моррисси и Джойсом, группа сначала попробовала двух других басистов, прежде чем навсегда пригласила Рурка. Марр назвал игру на бас-гитаре "настоящим призванием" Рурка.

Группа стала определяющим манчестерским коллективом 1980-х годов и иконой британского альтернативного рока, с хитами Heaven Knows I'm Miserable Now и Girlfriend in a Coma.

В 1986 году Рурка ненадолго уволили на две недели за употребление героина, но он вернулся, чтобы записать альбом The Queen Is Dead позже в том же году.

В 1989 году Рурк и Джойс подали в суд на Моррисси и Марра, утверждая, что им принадлежит равная доля заработка, поскольку они получали лишь по 10% от гонораров за выступления и записи группы.

Рурк согласился на единовременную выплату в размере 83 000 фунтов стерлингов, но Джойс продолжил судебный процесс и получил около 1 млн фунтов стерлингов в виде роялти за прошлые периоды, а также 25% в дальнейшем. Позже Рурк подал заявление о банкротстве в 1999 году.

"Энди переосмыслил то, что значит быть бас-гитаристом. Наблюдать за его ослепительными басовыми партиями было абсолютной привилегией и действительно было на что посмотреть. Мы поддерживали нашу дружбу на протяжении многих лет, независимо от того, где мы были и что происходило. Молодец, Энди. Мы будем скучать по тебе, брат", - сказал Марр.

Позже в своей карьере Рурк стал радиоведущим на радиостанции, которая тогда называлась XFM.

Ведущий Терри Кристиан описал Рурка как "замечательного парня", добавив: "Еще одна дыра в истории манчестерской музыки".

"В Манчестере, из-за того, что это такая сплоченная музыкальная сцена и музыкальная семья, возникает ощущение, будто ты потерял кого-то из своей семьи. Ты чувствуешь, что потерял кого-то из своих. Он был добрым и красивым человеком. Он был одним из тех людей, с которыми приятно находиться в компании. Он был приветливым, ласковым. Его басовые партии были ключевыми для The Smiths. Они были мелодичными - движущими для песен. Он был мелодичным хребтом этих песен и действительно создал эти песни", - рассказал музыкальный журналист и коллега басиста Джон Робб в интервью BBC Radio 5 Live.

