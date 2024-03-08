Помер Акіра Торіяма, творець культового аніме-персонажа Dragon Ball
Київ • УНН
Акіра Торіяма, легендарний творець аніме-серіалу Dragon Ball, а також дизайнер відомих відеоігор Dragon Quest і Chrono Trigger, помер у віці 68 років через гостру субдуральну гематому.
У віці 68 років помер Акіра Торіяма - ілюстратор, автор знаменитої манґи Dragon Ball та дизайнер таких ігор, як Dragon Quest та Chrono Trigger. Про це повідомили Bird Studio і Capsule Corporation Tokyo, пише УНН з посиланням на Gizmodo.
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Пік слави творця манґи припав на 1985 рік, коли вийшла манґа Dragon Ball. Тільки у Японії продали 160 млн примірників манґи. А по всьому світу було продано понад 260 млн копій. За франшизою знято безліч аніме, а також випущено відеоігри, фігурки та інші сувеніри.
Новину про смерть Акіри Торіями підтвердив офіційний сайт Dragon Ball у листі, адресованому творчим працівникам та фанатам по всьому світу. Торіяма помер тиждень тому, 1 березня 2024 року, від гострої субдуральної гематоми.
Завдяки підтримці багатьох людей по всьому світу Акіра Торіяма зміг продовжувати свою творчу діяльність понад 45 років. Ми сподіваємося, що унікальний світ його творчості ще довго буде улюбленим для всіх
Торіяма почав писати та ілюструвати манґу наприкінці 1970-х років, привернувши увагу редакторів тижневика Shonen Jump, який опублікував його дебютну роботу "Острів чудес" у 1978 році. Протягом наступних кількох років він створив низку серій для журналу, включаючи свій перший проривний хіт "Доктор Спад", який зробив його відомим у манґа-спільноті.
А у 1984 році почалася серіалізація оригінальної манґи "Dragon Ball". Серіал, що розповідає про пригоди молодого мавпохвостого майстра бойових мистецтв на ім'я Гоку, який зіткнувся із загрозою армії Червоної стрічки та подорожував світом у пошуках таємничих Драконячих кульок, одразу ж став хітом і залишається однією з найпопулярніших та найуспішніших манґан.
Протягом усього часу зростання популярності Dragon Ball, Торіяма продовжував створювати нові серії та історії - і, звісно, допомагав створювати концепції персонажів та дизайн для деяких найулюбленіших відеоігор усіх часів, таких як Dragon Quest та легендарна JRPG Chrono Trigger.
Торіяма постійно повертався до Dragon Ball, як на екрані, так і в коміксах. До самої смерті Торіяма працював над новими історіями: аніме-адаптація його манґи 2000 року "Піщана земля" вийде на Disney+ цього місяця, а Dragon Ball Daima, абсолютно новий розділ серії, який поверне Гоку до його юнацьких часів, наразі перебуває в розробці і має вийти пізніше цього року.
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