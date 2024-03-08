Умер Акира Торияма, создатель культового аниме-персонажа Dragon Ball

В возрасте 68 лет умер Акира Торияма - иллюстратор, автор знаменитой манги Dragon Ball и дизайнер таких игр, как Dragon Quest и Chrono Trigger. Об этом сообщили Bird Studio и Capsule Corporation Tokyo, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Пик славы создателя манги пришелся на 1985 год, когда вышла манга Dragon Ball. Только в Японии продали 160 млн экземпляров манги. А по всему миру было продано более 260 млн копий. По франшизе снято множество аниме, а также выпущено видеоигры, фигурки и другие сувениры.

Новость о смерти Акиры Ториямы подтвердил официальный сайт Dragon Ball в письме, адресованном творческим работникам и фанатам по всему миру. Торияма умер неделю назад, 1 марта 2024 года, от острой субдуральной гематомы.

Благодаря поддержке многих людей по всему миру Акира Торияма смог продолжать свою творческую деятельность более 45 лет. Мы надеемся, что уникальный мир его творчества еще долго будет любимым для всех - говорится в письме.

Торияма начал писать и иллюстрировать мангу в конце 1970-х годов, привлекая внимание редакторов еженедельника Shonen Jump, который опубликовал его дебютную работу "Остров чудес" в 1978 году. В течение следующих нескольких лет он создал ряд серий для журнала, включая свой первый прорывной хит "Доктор Спад", который сделал его известным в манга-сообществе.

А в 1984 году началась сериализация оригинальной манги "Dragon Ball". Сериал, рассказывающий о приключениях молодого обезьянохвостого мастера боевых искусств по имени Гоку, который столкнулся с угрозой армии Красной ленты и путешествовал по миру в поисках таинственных Драконьих шариков, сразу же стал хитом и остается одной из самых популярных и успешных манган.

На протяжении всего времени роста популярности Dragon Ball, Торияма продолжал создавать новые серии и истории - и, конечно, помогал создавать концепции персонажей и дизайн для некоторых самых любимых видеоигр всех времен, таких как Dragon Quest и легендарная JRPG Chrono Trigger.

Торияма постоянно возвращался к Dragon Ball, как на экране, так и в комиксах. До самой смерти Торияма работал над новыми историями: аниме-адаптация его манги 2000 года "Песчаная земля" выйдет на Disney+ в этом месяце, а Dragon Ball Daima, совершенно новая глава серии, которая вернет Гоку к его юношеским временам, в настоящее время находится в разработке и должна выйти позже в этом году.

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