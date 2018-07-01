Полторак: за виконання бойових задач на Донбасі 500 військових ВМС отримали нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. За виконання поставлених бойових задач у Донецькій і Луганській області 500 морських піхотинців ВМС України отримали державні нагороди. Про це під час урочистих подій, присвячених Дню Військово-Морських Сил ЗСУ заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"У Донецьку і Луганську морська піхота ВМС України виконувала усі задачі, які ставились перед ними. 500 військовослужбовців ВМС отримали державні нагороди, на жаль 31 із них заплатили надзвичайно високу ціну за те, що ми зупинили ворога у Донецьку і Луганську. Вони загинули", - повідомив С.Полторак.
Нагадаємо, відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12-го червня 2015-го року День Флоту в Україні відзначається у першу неділю липня.