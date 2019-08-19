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Полторак розповів про премії військовим до Дня Незалежності

Полторак розповів про премії військовим до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 9505 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Фінансові ресурси дозволяють реалізувати випати премій військовослужбовцям до Дня Незалежності України. Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак в ексклюзивне інтерв’ю для Інформагентства АрміяInform, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Президент ухвалив рішення щодо виплат премій військовим до Дня Незалежності — у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати. І для того, аби не існувало навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів”, — сказав Полторак.

За його словами, проводити парад чи ні вирішує головнокомандувач — Президент України у своєму указі. Цього року він вирішив не проводити парад, тому Міністерство оборони буде виконувати це рішення.

Також, Полторак зазначив , що потрібно чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів.

“Для того, аби не існувало навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якої нагоди проводити, з якою метою”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Офіс Президента оприлюднив план заходів до Дня Незалежності, який цього року пройде без військового параду та у “новому форматі”. Офіційні заходи мають початися 24 серпня о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Українські Національні Новини

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