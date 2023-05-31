Полторак, Гелетей і Муженко: рф оголосила у розшук ще трьох українських військових ексчиновників

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В обвинуваченнях згадується Донбас, але конкретно не зазначають, за якою саме статтею росія розшукує трьох українських ексчиновників.

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Напередодні росія оголосила у розшук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського.

Також російське МВС «шукає» ще кількох воєначальників України: заступників голови Генштабу Ігоря Колесника та Олександра Локоту, а також заступника командувача Сухопутних військ України Андрія Грищенка.