Полторак, Гелетей і Муженко: рф оголосила у розшук ще трьох українських військових ексчиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук колишніх міністрів оборони України Степана Полторака та Валерія Гелетея, а також колишнього начальника Генштабу Віктора Муженка. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
В обвинуваченнях згадується Донбас, але конкретно не зазначають, за якою саме статтею росія розшукує трьох українських ексчиновників.
Нагадаємо
Напередодні росія оголосила у розшук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського.
Також російське МВС «шукає» ще кількох воєначальників України: заступників голови Генштабу Ігоря Колесника та Олександра Локоту, а також заступника командувача Сухопутних військ України Андрія Грищенка.