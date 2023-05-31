Полторак, Гелетей и Муженко: рф объявила в розыск еще трех украинских военных экс-чиновников

Детали



В обвинениях упоминается Донбасс, но конкретно не указывают, по какой именно статье россия разыскивает трех украинских экс-чиновников.

Напомним

Накануне россия объявила в розыск Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего Сухопутных войск Украины Александра Сырского.

Также российское МВД «ищет» еще нескольких военачальников Украины: заместителей главы Генштаба Игоря Колесника и Александра Локоту, а также заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко.