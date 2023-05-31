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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101130 просмотра

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13 марта, 13:47 • 105492 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109564 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полторак, Гелетей и Муженко: рф объявила в розыск еще трех украинских военных экс-чиновников

Полторак, Гелетей и Муженко: рф объявила в розыск еще трех украинских военных экс-чиновников

Киев • УНН

 • 480758 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство внутренних дел россии объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Виктора Муженко. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

В обвинениях упоминается Донбасс, но конкретно не указывают, по какой именно статье россия разыскивает трех украинских экс-чиновников.

Напомним

Накануне россия объявила в розыск Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего Сухопутных войск Украины Александра Сырского.

Также российское МВД «ищет» еще нескольких военачальников Украины: заместителей главы Генштаба Игоря Колесника и Александра Локоту, а также заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко.

Украинские Национальные Новости

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