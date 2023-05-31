Полторак, Гелетей и Муженко: рф объявила в розыск еще трех украинских военных экс-чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство внутренних дел россии объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Виктора Муженко. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
В обвинениях упоминается Донбасс, но конкретно не указывают, по какой именно статье россия разыскивает трех украинских экс-чиновников.
Напомним
Накануне россия объявила в розыск Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего Сухопутных войск Украины Александра Сырского.
Также российское МВД «ищет» еще нескольких военачальников Украины: заместителей главы Генштаба Игоря Колесника и Александра Локоту, а также заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко.