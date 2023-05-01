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Польща завершує будівництво електронного бар’єра на кордоні з білоруссю

Польща завершує будівництво електронного бар’єра на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На кордоні Польщі та білорусі завершується будівництво електронного бар’єра. Про це УНН інформує з посиланням на PAP.

Деталі

Речниця польської прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська повідомила, що вже встановлено 206 км електронних шлагбаумів – тобто системи камер і датчиків руху. 

Остання з одинадцяти ділянок електронного загородження, над якими тривають роботи, розташована на території, що охороняється прикордонними постами в Біловежі та Наревці. Речниця пояснила, що шлагбауми відсутні лише на 150 метрах. Встановлення пристроїв на останніх ділянках проблематичне через затоплену територію.

Як запевнила Міхальська, підтоплення території лише заважає установкам. Тоді це не вплине на роботу пристроїв на кордоні.

Цитата

"Проте майже весь шлагбаум працює, і ми маємо повний облік того, що відбувається на кордоні. Звідси й велика кількість зафіксованих спроб нелегального перетину кордону, які ми надаємо", - додала речниця.

За попередньою інформацією, електронна система на кордоні мала бути готова до кінця минулого року. Цей термін перенесено через затримку поставки тепловізорів. До лютого було отримано всього десять секцій, але польові умови не дозволили завершити останню секцію.

Доповнення

Всередині квітня Польща розпочала будівництво сучасного електронного бар'єру на своєму сухопутному кордоні з Калінінградським ексклавом росії для відстеження та протидії будь-якій незаконній діяльності.

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